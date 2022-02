ANA erhält Gold-Auszeichnung bei den S&P Global Sustainability Awards

ANA wurde bei den S&P Global Sustainability Awards 2022 mit Gold ausgezeichnet – als einziges Unternehmen der Luftfahrtbranche. Die börsennotierte ANA Holding Inc. wurde bereits in den Jahren 2018, 2019 und 2021 in die Gold-Eliteklasse von S&P Global aufgenommen. Dies ist nun die jüngste in einer langen Reihe von Auszeichnungen mit ESG-Bezug (Environmental Social Governance, deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Das Unternehmen ist zudem auch Teil des Dow Jones Sustainability Index.

„Nachhaltigkeit ist ein zentraler Kern all unserer Aktivitäten im Unternehmen. Wir sind stolz darauf, zum zweiten Mal in Folge neben anderen weltweit führenden Unternehmen in die prestigeträchtige Gold-Klasse der S&P Global Sustainability Awards aufgenommen zu sein“, sagte Chikako Miyata, Senior Vice President und Director of Corporate Sustainability bei der ANA Holding. „Der Fokus auf Nachhaltigkeit ist Teil unserer Unternehmenskultur, und wir werden unser ehrgeiziges Umwelt-, Sozial- und Governance-Konzept weiterführen. Die wichtige Anerkennung mit dieser Auszeichnung motiviert uns zu weiteren Anstrengungen und treibt die Innovation in diesem wichtigen Bereich von Wirtschaft und Gesellschaft voran.“



Die ANA Holding war eines von nur 75 Unternehmen (darunter nur vier japanische Unternehmen), die von S&P Global mit der Gold Class ausgezeichnet wurden. Damit gehört die ANA Group zum besten einen Prozent von insgesamt 7.554 untersuchten Unternehmen. Sie werden auf der Grundlage ihrer Aktivitäten unter den drei Aspekten Wirtschaft, Umwelt und Unternehmensführung bewertet und erhalten Gold-, Silber- oder Bronze-Ratings, wenn sie eine besonders starke Erfolgsbilanz aufweisen. S&P Global ist eines der weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen, das Kreditratings und Benchmarks für die globalen Kapital- und Rohstoffmärkte anbietet und detaillierte Daten und Beobachtungen zu wichtigen Geschäftsfaktoren wie beispielsweise ESG bereitstellt.



ANA wurde als einziges Unternehmen der gesamten Luftfahrtbranche für die Gold-Klasse ausgewählt, um die herausragende Umweltbilanz sowie die Priorisierung der Sicherheit in allen Bereichen des Unternehmens zu würdigen. Auch das Markenmanagement von ANA, die Informationssicherheit und die Bemühungen um die Einstellung und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden hervorgehoben.

(red / NH)