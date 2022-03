ANA stockt ihr Angebot ab Deutschland nach Tokio weiter auf

Reisen nach Japan wird jetzt auch für deutsche Staatsangehörige schrittweise leichter: Seit 1. März 2022 ist es zumindest für Geschäftsreisende wieder möglich, ein Visum zu beantragen. Außerdem wurden auch die Quarantäne-Regeln in Japan gelockert. ANA, größte Fluggesellschaft Japans und Partner in der Star Alliance, reagiert sofort und stockt ihr bestehendes Angebot an Flugverbindungen zwischen Frankfurt und Tokio/Haneda weiter auf.



Ab dem 27. März 2022 wird die Airline bereits wieder an fünf Tagen pro Woche einen zweiten Flug zum stadtnahen Flughafen Haneda der Mega-Metropole Tokio anbieten. Bislang war ein täglicher Flug unter der Flugnummer NH204 ab Frankfurt buchbar, der Frankfurt vormittags um 11.30 Uhr verlässt. Hinzu kam bislang an drei Tagen pro Woche ein zweiter Flug unter der Flugnummer NH224, der in Frankfurt planmäßig abends um 20.45 Uhr startet und um 16.15 Uhr Ortszeit in Tokio landet. Dieser Flug ist jetzt an den Flugtagen Montag, Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag buchbar. Zum Einsatz kommt für alle Flüge ab Deutschland eine hochmoderne Boeing 787-900 („Dreamliner“) in einer ultra-komfortablen Dreiklassen-Bestuhlung.



Damit kommt die Airline ihrem umfangreichen Angebot an Flugverbindungen zwischen Deutschland und Japan aus der Vor-Corona-Zeit wieder ein Stück näher: ANA startete bis vor zwei Jahren täglich zweimal ab Frankfurt und einmal pro Tag zusätzlich ab München und Düsseldorf sowie ab Wien in das „Land des Lächelns“. Je nach politischer und pandemischer Entwicklung wird das Angebot in Zukunft sukzessive wieder weiter aufgebaut.



Seit dem 1. März 2022 ist es über die japanische Botschaft wieder möglich, Geschäftsreise-Visa zu beantragen. Auch die Quarantänepflicht wurde verkürzt: Zum Beispiel können sich Reisende mit Booster-Impfung in eine siebentätige häusliche Quarantäne begeben, aus der sie sich bereits nach drei Tagen freitesten können. Nähere Informationen dazu gibt es über die Internetseite des Auswärtigen Amtes: https://japan.diplo.de/ja-de/service/Corona

(red / NH)