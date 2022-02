AUA meldet starken Anstieg bei Neubuchungen - gesamte Flotte reaktiviert

Mit der Ankündigung großflächiger Lockerungen in ganz Europa - die von etlichen Mediziner kritisch gesehen werden - schießen die Buchungen bei Austrian Airlines in die Höhe. Vor allem die Nachfrage nach Flügen in den Osterferien ist groß, wobei es die Reisenden vor allem zu Warmwasserdestinationen wie die Malediven, Mauritius oder Cancún zieht.