Austrian Airlines setzt Flüge zu Zielen im asiatisch-pazifischen Raum fort und passt bei Bedarf die Routen an, um den russischen Luftraum zu umgehen.

"Wegen der Umplanung von Flugrouten kann es kurzfristige Änderungen in der Abflugs- und Ankunftszeit geben. Betroffene Passagiere werden informiert bzw. gebeten sich vor Reisebeginn auf der Austrian Airlines Website über den Status ihres Fluges zu informieren", so eine Sprecherin am Sonntag gegenüber "Austrian Wings".

(red HP)