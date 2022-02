Singapore Airlines-Gruppe verzeichnet ersten Quartalsgewinn seit Ausbruch der Pandemie

Der Gewinn betrug 85 Millionen Singapur Dollar (umgerechnet 56 Millionen Euro). Dies ist sowohl auf den deutlichen Anstieg der Flugreisen nach Singapur zwischen Oktober und Dezember 2021 zurückzuführen, als auch auf die anhaltende stabile Nachfrage und hohen Erträge aus dem Frachtverkehr.

Die Singapore Airlines-Gruppe beförderte im dritten Quartal 1,1 Millionen Passagiere, mehr als fünfmal so viele wie im Vorjahr und doppelt so viele wie im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22. Die Passagierkapazität (gemessen in verfügbaren Sitzkilometern) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 183,8 Prozent. Dieser Anstieg ist maßgeblich auf die Einführung der VTL (Vaccinated Travel Lane), also der Reisekorridore für Geimpfte und der damit verbundenen Erhöhung der Flugkapazitäten zurückzuführen. Bis Ende des Quartals erreichte die Passagierkapazität der Gruppe 45 Prozent des Niveaus vor Ausbruch der Pandemie.

(red / SQ)