Singapore Airlines und Sternekoch Heiko Nieder starten Zusammenarbeit in der Schweiz

Ab dem 1. Juli bietet die Premium-Airline Schweizer Gourmetküche auf allen Flügen von Zürich nach Singapur an.

Singapore Airlines hat die erste kulinarische Kooperation mit einem der renommiertesten Sterneköche der Schweiz bekannt gegeben: Ab dem 1. Juli 2022 kommen Fluggäste der First und Business Class in den Genuss exklusiver Gerichte von Heiko Nieder. Der Chef Fine Dining & Culinary Director des Fünf-Sterne-Superior-Hotels The Dolder Grand kreierte eigens für Singapore Airlines innovative Menüs, die auf allen Singapore Airlines Flügen von Zürich nach Singapur angeboten werden.

Reisende der First Class können sich beispielsweise auf Hummer, Foie Gras mit Mango, Meeresgrün und Vadouvan, eine spezielle indische Gewürzmischung, freuen. «Um das Reiseerlebnis zu vervollständigen, wird Krug Champagner serviert», sagt Nieder, der Ambassador für die Champagnermarke ist. Für Passagiere der Business Class stehen Garnelen mit Melone, gewürzt mit Koriander, Estragon sowie grünem Curry als Vorspeise auf der Speisekarte, gefolgt von dem Hauptgang Kalbsbäckchen mit Emmentaler Käse, die mit Pfifferlingen und Meerrettich verfeinert werden. Auch die Desserts bieten raffinierte und neue Gaumenfreuden. So überrascht zum Beispiel die weisse Schokolade mit Kirschen, grünen Oliven und duftenden Kräutern der Provence.

"Für mich ist es eine grosse Freude und gleichzeitig eine Ehre, Gerichte für eine der besten Airlines der Welt zu kreieren und mit meiner Kulinarik die zwölf Stunden Flugzeit noch angenehmer zu gestalten», so Nieder. «Zudem finde ich die Herausforderung extrem anspornend, Sterneniveau auf 30.000 bis 40.000 Fuss zu bringen und trotz erschwerten Umständen top Qualität und Geschmack – das gilt speziell für süsse und salzige Speisen - zu garantieren."

Heiko Nieders Küche im «The Restaurant» des Dolder Grand Hotels wurde mit 19 GaultMillau-Punkten und 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet und ist damit das am höchsten bewertete Restaurant in Zürich. Der kreative Sternekoch wird ein Jahr lang als offizieller «Guest Chef» für die Premium Airline herausragende Spezialmenüs entwickeln.

"Dies ist das erste Mal, dass Singapore Airlines eine kulinarische Zusammenarbeit mit einem Sternekoch in der Schweiz eingeht. Unser Anspruch ist es, unseren Gästen stets das bestmögliche Reiseerlebnis zu bieten», sagt Alastair Hay-Campbell, General Manager Deutschland, Schweiz und Österreich. «Wir freuen uns daher sehr, dass Heiko Nieder unsere Gäste ab Juli mit seinen Kreationen verwöhnen wird."

(red / SQ)