Singapore Airlines feiert Streckenjubiläum: 30 Jahre Frankfurt – New York City

Singapore Airlines feiert das 30-jährige Jubiläum der Nonstop Flüge von Frankfurt nach New York und somit einen weiteren wichtigen Meilenstein im Jubiläumsjahr 2022. Am 2. Juli 1992 hob der erste Singapore Airlines Flug von Frankfurt in Richtung des New Yorker Flughafen JFK ab. Dreimal wöchentlich wurde die Strecke mit dem Juwel der Flotte, der Boeing 747 bedient. Heute kommt die A380 täglich auf der Route über den Atlantik zum Einsatz.

„Wir sind stolz darauf, diese Strecke seit 30 Jahren erfolgreich zu bedienen, und sie unterstreicht unsere starken kommerziellen und touristischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Flug bietet Reisenden eine frühe Ankunft in New York und einen späten Rückflug nach Frankfurt, so dass unsere Kunden ihre Zeit am Zielort optimal nutzen können. Wir freuen uns auch über die Rückkehr unseres Flaggschiffs A380 auf diese Strecke mit unseren preisgekrönten Suites und der neuen Business Class", sagte Alastair Hay-Campbell, General Manager von Singapore Airlines in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der beliebte Superjumbo in der Version A380R (Retrofit) kommt seit dem 28. März täglich zwischen Frankfurt und dem Big Apple zum Einsatz und bietet ein gänzlich neues Innendesign. In allen vier Buchungsklassen – Suites, Business Class, Premium Economy Class sowie Economy Class – genießen Reisende die preisgekrönte Verpflegung an Bord, ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm und den aufmerksamen Service des Bordpersonals.

Neben der komfortablen Ausstattung an Bord profitieren Singapore Airlines-Passagiere von der frühestmöglichen Ankunft in New York um 11:10 Uhr Ortszeit und einem späten Rückflug um 20:55 Uhr. So können Reisende den An- und Abreisetag in der Metropole optimal nutzen. Ein weiterer Vorteil ist die großzügige Gepäckbestimmung von Singapore Airlines: Economy und Premium Economy Class-Fluggästen sind auf Flügen von und nach USA die Mitnahme von zwei Gepäckstücken mit bis zu je 23 kg erlaubt. Suites und Business Class-Gäste dürfen zwei Gepäckstücke à 32 kg kostenfrei einchecken.

