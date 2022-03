Destinationsangebot auf dem Flughafen Wien nahezu auf Vorkrisenniveau

Am Sonntag den 27. März 2022 tritt am Flughafen Wien der neue Sommerflugplan in Kraft. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher größer denn je und Airlines reagieren mit einem vielfältigen Destinationsangebot: Austrian Airlines nimmt etwa Los Angeles, Göteborg und Bologna wieder auf, Ryanair fliegt 15 neue Ziele an und Wizz Air fliegt erstmals in die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach einer pandemiebedingten Pause kommen außerdem Air Corsica, China Airlines, Condor, EVA Air, Flynas, Kuwait und Volotea wieder zurück nach Wien. Mehr Frequenzen auf bestehenden Verbindungen gibt es von Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines und SunExpress. Vor allem nach Europa und in den Mittelmeerraum stehen viele Angebote zur Auswahl, mit insgesamt 190 Destinationen deckt der Flughafen Wien im Sommer 2022 bereits nahezu das Vorkrisenangebot (2019) ab. Sehr betroffen machen die nach wie vor andauernden kriegerischen Handlungen in der Ukraine: Aktuell finden keine Flüge zwischen der Ukraine, Russland und Wien statt, weitere Auswirkungen der Entwicklungen in der Ukraine auf die Luftfahrt sind derzeit noch schwer abschätzbar. Gleichzeitig kritisieren immer mehr Mediziner die Lockerungen als schweren Fehler. Es brauche dringend mehr Schutzmaßnahmen, auch auf nicht unbedingt notwendige Reisen sollte verzichtet werden, da sich Reisen wiederholt als enormer Treiber der Corona-Pandemie erwiesen hat.