Versechsfachung der Passagierzahlen am Flughafen Wien

Der Flughafen Wien verzeichnet im März weiter Aufwind: Die Passagierzahlen sind im März 2022 mit 1.582.004 Reisenden in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und mit 1.239.741 Reisenden am Standort Wien rund sechsmal so hoch wie im März des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen in der Gruppe immerhin 55,1% und am Standort Wien 52,4% vom März 2019.

Gegenüber dem aufgrund der Pandemie von einem niedrigen Verkehrsniveau geprägten März 2021 legten die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im März 2022 deutlich zu: Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 989.464 Passagiere (+534,9%) und die der Transferpassagiere auf 244.968 Passagiere (+329,1%). Die Flugbewegungen stiegen auf 11.793 Starts und Landungen (+204,0%), was aber immer noch lediglich 56,4% des Vorkrisenniveaus (März 2019) ausmacht. Das Frachtaufkommen legte gegenüber dem März 2021 um 2,1% auf 22.001 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im März 2022 stieg nach Westeuropa auf 438.740 Passagiere (+>500,0%) im Vergleich zum Vorjahr 2021). Nach Osteuropa reisten im März 2022 insgesamt 88.235 Passagiere (+299,3%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 12.439 Passagiere (+>500,0%) und nach Afrika 15.508 (+434,8%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im März 2022 insgesamt 47.965 Passagiere (+>500,0%) und in den Fernen Osten 8.238 Passagiere (+231,8%).

Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen wieder zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im März 2022 auf 316.713 Reisende (+888,7%) und liegt damit bei 66,3% vom Vorkrisenniveau (März 2019). Am Flughafen Kaschau/Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 25.550 Reisende (+1.651,2%) und liegt damit bei 85,8% vom Vorkrisenniveau.

Verkehrsentwicklung März 2022

Flughafen Wien (VIE) 03/2022 03/2021 03/2019 01-03/2022 Diff. % 2021 Diff. %

2019 Passagiere an+ab+transit 1.239.741 215.637 2.365.089 2.933.472 +412,2 -51,6 Lokalpassagiere an+ab 989.464 155.837 1.831.123 2.350.059 +451,3 -50,9 Transferpassagiere an+ab 244.968 57.092 512.190 570.586 +308,9 -54,0 Bewegungen an+ab 11.793 3.879 20.909 30.329 +191,1 -46,2 Cargo an+ab in to 22.001 21.547 25.197 61.030 +2,0 -8,4 MTOW in to 503.999 183.502 858.517 1.308.737 +163,8 -43,3 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 03/2022 03/2021 03/2019 01-03/2022 Diff. % 2021 Diff. %

2019 Passagiere an+ab+transit 316.713 32.033 477.533 672.965 +583,3 -44,1 Lokalpassagiere an+ab 316.300 31.972 475.133 672.046 +584,3 -43,9 Transferpassagiere an+ab 410 50 2.382 912 +242,9 -83,1 Bewegungen an+ab 2.663 499 3.499 5.990 +283,2 -37,2 Cargo an+ab (in to) 1.207 1.425 1.348 3.462 -7,5 -11,6 MTOW (in to) 102.121 18.207 133.080 230.583 +313,4 -36,3 Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 03/2022 03/2021 03/2019 01-03/2022 Diff. % 2021 Diff. %

2019 Passagiere an+ab+transit 25.550 1.459 29.792 53.910 +778,7 -35,8 Lokalpassagiere an+ab 25.550 1.459 29.792 53.910 +778,7 -35,6 Transferpassagiere an+ab 0 0 0 0 n.a. n.a. Bewegungen an+ab 242 18 381 500 +594,4 -55,0 Cargo an+ab (in to) 0 0 5 0 n.a. -100,0 MTOW (in to) 7.759 621 7.947 16.213 +594,3 -32,0 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 03/2022 03/2021 03/2019 01-03/2022 Diff. % 2021 Diff. %

2019 Passagiere an+ab+transit 1.582.004 249.129 2.872.414 3.660.347 +440,4 -50,2 Lokalpassagiere an+ab 1.331.314 189.268 2.336.048 3.076.015 +479,7 -49,3 Transferpassagiere an+ab 245.378 57.142 514.572 571.498 +308,8 -54,1 Bewegungen an+ab 14.698 4.396 24.789 36.819 +205,5 -45,0 Cargo an+ab (in to) 23.208 22.972 26.549 64.492 +1,5 -8,6 MTOW (in to) 613.879 202.330 999.544 1.555.533 +180,7 -42,2

(red / VIE)