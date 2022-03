Februar 2022: Aufwärtstrend am Flughafen Wien hält weiter an

Der leichte Aufwind am Flughafen Wien setzt sich im Februar fort: Die Passagierzahlen sind im Februar 2022 mit 1.086.887 Reisenden in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und mit 874.057 Reisenden am Standort Wien nahezu sechsmal so hoch wie im Februar des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen in der Gruppe immerhin 48,3% und am Standort Wien 46,9% vom Februar 2019.