Wie berichtet, wollte die AUA aufgrund der Coronakrise ihr Hauptquartier am Flughafen Wien verkleinern. Das ist nun abgeschlossen.

Im 2007 bezogenen Hauptbüro am Flughafen Wien Schwechat nutzte die AUA von Beginn an alle acht Stockwerke des Gebäudes. Bedingt durch die Coronapandemie, die mit einem Personalabbau und einer Stärkung des Homeoffice einherging, kündigte die AUA bereits im vergangenen Jahr an, künftig nicht mehr das gesamte Bürogebäude nutzen zu wollen.

Wie AUA-COO Francesco Sciortino nun erklärte, habe man mittlerweile vier Stockwerke komplett aufgegeben, "abgemietet", wie er sagte.

