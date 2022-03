LaudaMotion-Jet verlor Teile: Ryanair hüllt sich zum Zwischenfall in Schweigen

Zu einem Zwischenfall am 27. Februar verweigert Ryanair jede Auskunft.

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Am 27. Februar verlor der vom Airbus A320, 9H-LOZ, in LaudaMotion-Farben durchgeführte Ryanair-Flug FR 500 von Wien nach Mallorca kurz nach dem Start Teile der Außenverkleidung. Obwohl in der Kabine ein lauter Knall wahrgenommen werden konnte, setzten die Piloten den Flug bis nach Mallorca fort.

Noch am gleichen Tag bat Austrian Wings die Ryanair-Pressestelle um ein Statement. Am 3. März erklärte Ryanair schließlich über seine deutsche PR-Agentur, dass man sich zu dem Vorfall nicht äußern wolle.

Ein ehemaliger Techniker der Airline äußerte gegenüber Austrian Wings sein Verwundern, dass die Piloten trotz der erheblichen Beschädigung den Flug bis nach Mallorca fortsetzten.

(red)