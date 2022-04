Condor hebt wieder aus Wien ab: Erstflug heute nach Palma de Mallorca

„Condor bringt österreichische Reisende wieder an sonnige Urlaubsziele. Dass Condor mit Verbindungen nach Wien zurückkehrt, bestätigt die große Nachfrage nach Ferienflügen in der Sommersaison 2022. Mit Mallorca, Kreta, Kos und Rhodos bedient die Airline gleich vier der beliebtesten Urlaubsinseln der Österreicher. Wir heißen Condor herzlich willkommen zurück in Wien“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Der Nachholbedarf nach Urlaubsreisen ist riesig. Mit unseren Flügen ab Wien reagieren wir auf die Nachfrage nach maßgeschneiderten Flügen unserer langjährigen Reiseveranstalter- und Reisebüropartner in Österreich. Wir freuen uns, zu unseren Abflügen ab Deutschland und der Schweiz im Sommer 2022 nun auch Wien zu ergänzen“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor.

Condor nimmt bis Mitte Mai vier neue Destinationen ab Wien auf

Nach fünf Jahren Pause nimmt Condor Wien wieder ins Streckennetz auf: Ab sofort fliegt Condor vom Flughafen Wien immer montags, mittwochs, freitags und sonntags nach Palma de Mallorca. Ab Mitte Mai bedient die deutsche Airline immer montags, mittwochs und samstags Heraklion auf Kreta, dienstags und freitags Kos und am Donnerstag und Sonntag Rhodos. Damit nimmt die Airline gleich vier beliebte Urlaubsinseln auf und reagiert auf die große Nachfrage österreichischer Reiseveranstalter nach maßgeschneiderten Urlaubsflügen.

Über Condor

Condor fliegt seit über 66 Jahren an die schönsten Urlaubsziele der Welt. Jährlich heben über neun Millionen Gäste (Vorkrisenniveau) mit Condor von den neun größten Flughäfen in Deutschland, Zürich in der Schweiz und nun auch von Wien in Österreich zu rund 90 Zielen in Europa, Afrika und Nordamerika ab. Condor betreibt eine Flotte von über 50 Flugzeugen, die vom unternehmenseigenen Wartungsbetrieb, der Condor Technik GmbH, nach höchsten Sicherheitsstandards an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf gewartet werden. Ab Herbst 2022 erhält Condor als deutscher Erstkunde neue Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A330neo. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten sind zu finden unter www.condor.com.

(red / VIE)