Kürzere Wartezeiten mit mobilen Check-in Ports von Emirates

Emirates führt kontinuierlich Möglichkeiten ein, um das Reiseerlebnis zu verbessern. Ab sofort gibt es 25 mobile Check-in-Ports im Terminal 3 des internationalen Flughafens Dubai. Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelten Geräte werden überall in den Check-in-Hallen des Dubai Airport Terminals aufgestellt.

Jeder Port wird von Mitarbeitern betreut, die Reisenden beim Einchecken helfen und all ihre Fragen beantworten. Sie wiegen das Gepäck direkt beim Port, kennzeichnen es und stellen auch die Bordkarten aus. Wie bei einem normalen Check-in wird das Gepäck vom Personal auf ein spezielles Band gelegt, das für das Flugzeug des jeweiligen Passagiers bestimmt ist.



Der Service ist für alle Passagiere mit zwei oder weniger Gepäckstücken gedacht, die in der Economy, Business und First Class einchecken. So sollen besonders während der Stoßzeiten die Wartezeiten reduziert und Schlangen verkürzt werden.

(red / EK)