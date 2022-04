Emirates zieht eine erfolgreiche Expo-Bilanz: Die Fluggesellschaft hat in den vergangenen sechs Monaten hunderttausende Besucher (die unsinnige und von der überwältigenden Mehrheit der Menschen abgelehnte Gender-Form, die von der Emirates-Presseagentur verwendet wurde, wurde von Austrian Wings korrigiert und wieder in gut lesbares Deutsch gebracht) in ihrem futuristischen Pavillon willkommen geheißen und in die Zukunft der kommerziellen Luftfahrt im Jahr 2071 katapultiert. Die Expo 2020 Dubai fand vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 statt. Emirates ist Premier Partner und Offizielle Fluggesellschaft der ersten Weltausstellung in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien.

Auch Österreich war auf der Expo 2020 Dubai mit einem futuristischen Pavillon vertreten.In einem eigenen Bereich, dem iLab, wurden zukunftsweisende Lösungen aus Österreich präsentiert. Die Auswahl von über 50 Innovationen veranschaulichte den Einfallsreichtum österreichischer Unternehmen, kreativer Entrepreneure und Forschungseinrichtungen und zeigte Lösungen aus Bereichen wie Umwelttechnologie, Life Science, Digitalisierung und vielen mehr.

(red / EK)