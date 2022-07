Emirates ernennt Elisabeth Zauner zur neuen Country Managerin für Österreich

Elisabeth Zauner übernimmt am 1. August die Position der Country Managerin für Österreich bei Emirates und folgt damit Martin Gross nach, der nach 18 erfolgreichen Jahren bei der Fluggesellschaft am 31. Juli in den Ruhestand geht.

Elisabeth Zauner übernimmt die Verantwortung für das operative Geschäft von Emirates, die strategische Ausrichtung und die Stärkung sämtlicher Vertriebskanäle mit Blick auf bestehende Expansionspläne. Mit ihrer langjährigen Erfahrung bei Emirates und einem tiefgreifenden Verständnis unterschiedlicher Kundensegmente wird Elisabeth Zauner gemeinsam mit ihrem exzellenten Team hier in Wien die kommerziellen Interessen von Emirates auf dem Markt weiter vertreten und die Marktpräsenz ausweiten.

Elisabeth Zauner war in den letzten neun Jahren als Commercial Manager für Emirates Austria tätig. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Tourismus und Luftfahrt, Trade Marketing sowie Vertriebs- und Kommunikationsmanagement. Sie ist Absolventin der IMC Fachhochschule Krems im Bereich "Tourism Management and Leisure Industries" und als nebenberuflich Lehrende an der FH tätig.

(red / EK)