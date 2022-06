Emirates bietet nun die Möglichkeit, bereits vor der Ankunft am Dubai International Airport einzuchecken. Der kostenloste Home Check-in Service ist für First Class Passagiere von Emirates verfügbar, die ab Dubai fliegen und sich in Dubai oder Sharjah aufhalten.

Der Home-Check-in-Service muss mindestens 24 Stunden vor der Abflugzeit gebucht werden. Die Check-in-Agents (die unsinnige Gender-Form, die die Emirates-Medienagentur als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da sie von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird) kommen zu einer vorher festgelegten Zeit – spätestens 6 Stunden vor dem Flug – nach Hause, ins Hotel oder ins Büro. Dort werden alle Check-in-Formalitäten erledigt, einschließlich der Überprüfung von Dokumenten, der Gepäckaufgabe und der Ausstellung von Bordkarten. Das Gepäck wird von den Agents direkt zum Flughafen gebracht, während die Passagiere die Möglichkeit haben, mit dem im Voraus gebuchten, kostenlosen Emirates-Chauffeur-Service zum Flughafen zu fahren. Sollte nach dem Home Check-in noch zusätzliches Gepäck hinzukommen, kann es direkt am Flughafen aufgegeben werden.

Nach Ankunft am Dubai International Airport (DXB) können die Passagiere direkt zur Pass- und Sicherheitskontrolle und dann weiter zur Emirates First Class Lounge gehen.

Die Emirates First Class Lounge

First Class Passagiere können in der Emirates First Class Lounge eine ganze Reihe an Vorteilen in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel eine kostenlose Gesichtsbehandlung im Timeless Spa, Champagner an der exklusiven Moët & Chandon-Bar, Sonderangebote beim Luxuswein- und Spirituosenhändler Le Clos und ausgewählte Teemischungen von Dilmah Tea.

Von der Emirates Lounge aus können Passagiere außerdem auf bestimmten Flügen über eine private Flugbrücke direkt an Bord ihres Fluges gehen.

Kontaktloser Check-in am Flughafen

Darüber hinaus können alle Emirates-Passagiere am Dubai International Airport kontaktlos einchecken. Mit der Emirates-App können sie ihre mobile Bordkarte ausstellen und ihr Gepäck an einem der Self-Check-in-Automaten abgeben. Registrierte Passagiere können sich zudem nahtlos durch die biometrischen Smart-Zonen am Flughafen in Dubai bewegen.

(red / EK)