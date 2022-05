Emirates führt Premium Economy Class ein

Emirates stellt ihr komplettes Premium Economy Angebot an Bord des A380 und am Boden vor. Die neue Kabinenklasse kann bereits ab 1. Juni für Flüge ab dem 1. August gebucht werden.

Die Premium Economy Class bietet bequeme Sitze, mehr Beinfreiheit und einen Service, der mit dem Business-Angebot vieler Fluggesellschaften vergleichbar ist. Ab dem 1. August steht das neue Angebot auf beliebten A380-Strecken nach London, Paris und Sydney sowie ab Dezember nach Christchurch zur Verfügung. Schon ab dem 1. Juni können die Flüge in dieser Klasse gebucht werden. Damit ist Emirates - nach eigenen Angaben - die einzige Fluggesellschaft in der Region, die eine Premium Economy-Kabine anbietet.

Auch direkt am Flughafen wird es neue Besonderheiten geben: Reisende der Premium Economy Class können sich auf einen eigenen Check-in-Bereich am Dubai International Airport freuen. Zudem können sie einen der vielen praktischen Selbstbedienungs-Check-in-Automaten in der Halle nutzen, um Warteschlangen zu vermeiden.

Die Vorteile der Premium Economy Class

Cremefarbene Ledersitze und eine Holzverkleidung, ähnlich wie in der Business Class, sorgt für eine angenehme Atmosphäre in der Kabine. Jeder Sitz ist so konzipiert, dass er optimalen Komfort und mit 6-fach verstellbaren Kopfstützen Halt bietet. Die Sitze haben einen großzügigen Sitzabstand von bis zu über einem Meter, sind etwa 50 cm breit und lassen sich in eine bequeme Liegeposition verstellen. Jeder Sitzplatz verfügt über Waden- und Fußstützen, eine Ladestation und einen seitlichen Cocktailtisch. Zudem verfügt jeder Sitz über einen 13,3-Zoll-Bildschirm, einen der größten in dieser Klasse. Auf diesem können Passagiere das breite Angebot an Musik, Filmen, TV, Nachrichten und anderen Inhalten auf den bis zu 5.000 Kanälen des preisgekrönten Emirates ice genießen.

Das neue Premium Economy-Angebot wird von Emirates auf dem Arabian Travel Market von 9. bis 12. Mai 2022 präsentiert. Auf der führenden Reise- und Tourismusmesse der Region werden in diesem Jahr 20.000 Besucher (die unsinnige Gender-Form, die Emirates verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da sie von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird) erwartet. Das Thema lautet „Die Zukunft des internationalen Reisens und Tourismus". Der Stand von Emirates steht in diesem Jahr passenderweise unter dem Motto „Die Zukunft ist jetzt" und bietet Akteuren der Reise- und Tourismusbranche aus über 112 Ländern die Möglichkeit, die Produkte der Fluggesellschaft in jeder Kabinenklasse zu erleben.

Darüber hinaus zeigt Emirates die neue Boeing 777-300ER – die eine völlig geschlossene Privatsuite in der First Class bietet –, die Boeing 777 Business Class, die neueste Generation der A380 Onboard Lounge sowie weitere kultige Produkte wie das First Class Shower Spa und die großzügigen Economy Class-Sitze.

(red / EK)