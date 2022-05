Kunden der Fluggesellschaft Eurowings profitieren ab Juli 2022 ausschließlich von Miles & More, dem Loyalitätsprogramm der Lufthansa Group. Dadurch genießen sie zahlreiche Vorteile, die für Kundenvon Low-Cost-Airlines in der Regel tabu sind: Prämienmeilen bei rund 40 Airline-Partnern und bei mehr als 150 Partnern im täglichen Leben sammeln und einlösen, beim Einkauf in über 500 Online-Shops Meilen sammeln, Meilen bei Hotel- und Mietwagenbuchungen einlösen – und vieles mehr.

Die Fokussierung auf Miles & More zahlt auf die Positionierung von Eurowings als Value-Airline für Europa ein – ein Schritt, der auch mit dem pan-europäischen Ausbau des Fluggeschäfts einhergeht. „Eurowings steht weiterhin für preiswertes Fliegen, aber mit immer stärkerer Betonung der Silbe ‚Wert‘. Mit dem Upgrade unserer Kunden (die gestörte und von der überwältigenden Mehrheit der Menschen abgelehnte Gender-Form, die von der Eurowings-Pressestelle verwendet wurde, wurde von Austrian Wings korrigiert und wieder in gut lesbares Deutsch gebracht, Anm. d. Red.) in die Miles & More Welt bieten wir nicht nur ein attraktives Loyalitätsprogramm, sondern darüber hinaus ein weiteres klares Differenzierungsmerkmal zum Feld der Low-Cost-Wettbewerber“, sagt Jens Bischof, CEO von Eurowings.

Über Miles & More können Prämienmeilen bei rund 40 Airline-Partnern bequem über die Miles & More Website oder via App gesammelt und eingelöst werden. Preisbewusste Teilnehmer profitieren bei der Reiseplanung von Meilenschnäppchen und Frühbucher-Angeboten, etwa der „Early Bird“-Flugprämie. Möglich ist das Sammeln und Einlösen von Meilen in unterschiedlichen Bereichen – vom Fliegen über Finanzen bis hin zum Online-Shopping. Eurowings Kund:enkönnen künftig auch von attraktiven Prämien und exklusiven Einkaufsangeboten der Miles & More Welt profitieren, etwa dem Miles & More Online-Shopping mit Zugang zu über 500 Onlineshops: Für jeden Euro Umsatz sammeln Teilnehmende des Miles & More Programms je eine Prämienmeile oder mehr. Wer Meilen für den guten Zweck einsetzen möchte, kann diese auch an help alliance, der gemeinnützigen Hilfsorganisation der Lufthansa Group, spenden.

Um die gesamte Reisekette so angenehm und attraktiv wie möglich zu gestalten, gehören zu den Miles & More Partnern Unternehmen aus vielen unterschiedlichen Bereichen wie Luftfahrt, Hotellerie, Reisen, Mobilität, Entertainment, Shopping und Finanzen: So können Eurowings Kunden ab Juli ihre gesammelten Miles & More Meilen unter anderem für Hotel- und Mietwagenbuchungen einlösen und ihre Reise auf diese Weise so flexibel wie möglich gestalten. Der Online-Shop worldshop.eu hält mehr als 3.500 attraktive Prämien in Kategorien wie Reisegepäck, Elektronik, Vinothek und Lufthansa & Aviation bereit.

Der Eurowings Boomerang Club – das bisherige Bonusprogramm der Airline – wird zum 30. Juni 2022 eingestellt. Bis dahin können Kundenwie gewohnt Boomerang Club Meilen auf allen Eurowings Flügen und bei Boomerang Club Partnern sammeln. Die gesammelten Meilen können danach noch bis zu zwölf Monate für einen Eurowings Prämienflug eingelöst werden. Ab 1. Juli 2022 können Boomerang Club Meilen auch bequem in Miles & More Prämienmeilen umgewandelt werden.

Die beliebten und mehrfach ausgezeichneten Eurowings Kreditkarten von Barclays behalten ihre Gültigkeit und sind weiterhin nutzbar. Bis 23. Juni 2022 können Kunden wie gewohnt Boomerang Club Meilen für ihre Umsätze sammeln. Eurowings Kreditkarteninhaber erhalten in Kürze eine separate Benachrichtigung von Barclays mit allen Informationen, wie sie weiterhin ihre Kreditkarte nutzen und dabei Miles & More Prämienmeilen sammeln können.

(red EW / AJ)