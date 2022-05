Eurowings fliegt drei weitere Urlaubsziele ab Hamburg an

Ab sofort fliegt der Lufthansa-Billigflieger Eurowings von Hamburg aus einmal pro Woche die griechische Hafenstadt Chania an. Mit Lissabon und Porto wird zudem das Angebot nach Portugal erweitert.

„Die Verbindungen nach Griechenland und Portugal kommen genau zur richtigen Zeit: Ab Mai beginnt die beste Reisezeit in Südeuropa. Die Temperaturen bewegen sich konstant über 20 Grad, die Sonne scheint fast täglich. Umso freue ich mich, dass unsere Passagiere mit Eurowings ab sofort noch mehr Auswahl zu drei beliebten europäischen Sonnenzielen haben. Besonders die Verbindung nach Chania auf Kreta ist eine gute Nachricht. Denn bereits im vergangenen Jahr hat sich Griechenland zu einem der begehrtesten Urlaubsziele der Norddeutschen entwickelt“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburger Flughafen.

Chania – die schönste Hafenstadt auf Kreta

Die Hafenstadt auf Kreta liegt nur rund 3,5 Stunden Flugzeit von Hamburg entfernt. Vor Ort erwartet die Reisenden alles, was den Reiz eines Griechenland-Urlaubs ausmacht. Unweit der Stadt befinden sich traumhafte Sandstrände. Nach einem Tag am Meer lädt die malerische Altstadt zum Schlendern und Verweilen ein. Unzählige Tavernen und Restaurants locken mit griechischen Spezialitäten, dazu gibt es ein Glas Wein. Bei einem Spaziergang entlang der Hafenpromenade können Reisende den historischen Leuchtturm – das Wahrzeichen der Stadt – bestaunen. Eurowings bedient die Strecke Hamburg – Chania jeden Samstag.

Städtetrips mit Sonnengarantie in Portugal

Mit Lissabon und Porto baut Eurowings zudem ihr Angebot ab Hamburg nach Portugal weiter aus. In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon erwartet die Norddeutschen ein spannender Mix aus Kultur und Strand. Viele faszinierende Bauwerke prägen das Stadtbild. Vor der Stadt befinden sich zudem viele Strände entlang der Küste. Die Strecke wird jeden Mittwoch und Samstag bedient. Nach Porto fliegt die deutsche Fluggesellschaft immer freitags und sonntags. Nach einer Sightseeing-Tour durch die historische Altstadt laden die umliegende Strände zum Sonnen und Entspannen ein.

Mit Eurowings nach ganz Europa

Mit insgesamt 60 Zielen im Sommerflugplan 2022 bietet Eurowings das größte Flugangebot ab Hamburg. Dabei legt die deutsche Fluggesellschaft ihren Fokus auf Urlaubsreisende und setzt auf beliebte Sonnenregionen in Spanien, Griechenland und der Türkei. Hinzu kommen faszinierende Städte in ganz Europa wie Paris oder Prag. Neben Chania, Lissabon und Porto erweitert die deutsche Fluggesellschaft ihr Sommer-Portfolio ab Hamburg um vier weitere Ziele, darunter beliebte Urlaubsziele wie Alicante, aber auch Göteborg in Schweden.

(red / EW)