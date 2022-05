Wizz Air startet Einstellungsoffensive für Reisesommer 2022

Wizz Air erwartet einen intensiven Reisesommer mit einer Vielzahl an Destinationen, die von Wien aus angeflogen werden, und hat das Recruiting von neuem Personal an der Basis Wien gestartet. Allerdings sind die Arbeitsbedingungen und die (vor allem für das Kabinenpersonal) teilweise niedrigen Gehälter nicht unumstritten.

Mit insgesamt 38 Destinationen in 23 Ländern, die von der Basis in Wien bedient werden, bietet Wizz Air ihren Passagieren eine große Auswahl an Reisezielen. Doch nicht nur ein reisefreudiger Sommer, sondern ein ebenso stark nachgefragter Herbst wird erwartet, "denn die Reiselust nach der Corona-bedingten Pause ist ungetrübt". Dabei übersieht Wizz Air in ihrem Marketing-Sprech allerdings, dass die Corona-Pandemie keineswegs vorbei ist, sondern Experten für den Herbst und Winter mit einem deutlichen Anstieg der Infektionen rechnen. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass eine neue aggressivere Virusvariante die derzeit dominante Omikron-Variante ablöst und deshalb wieder Kontakt- und Reisebeschränkungen erforderlich werden könnten.

Für die Basis Wien werden derzeit eine Vielzahl an neuen Crewmitgliedern gesucht, teilte das Unternehmen mit. Neben Personen mit einschlägiger Erfahrung, sind auch Quereinsteiger bei Wizz Air willkommen. Interessierte können auf der Karriereseite von WIZZ offene Stellen prüfen und sich auch gleich für ausgeschriebene Positionen bewerben.

(red / W6)