Über 300.000 Antigen- und PCR-Tests im Health Center Vienna Airport durchgeführt

Im Mai 2020, den ersten Monaten der COVID-19-Pandemie in Österreich, hat der Flughafen Wien eine der weltweit ersten Teststation an einem Airport gestartet – mit seither großem Erfolg: Über 300.000 Antigen- und PCR-Tests wurden seitdem durchgeführt, teilweise über 1500 Tests pro Tag. In Spitzenzeiten im Jahr 2020 entsprach das etwa 10% des österreichweiten Testaufkommens. Das Angebot steht auch weiterhin zur Verfügung: An sieben Tagen die Woche ist die Teststation geöffnet. Das PCR-Testergebnis liegt innerhalb weniger Stunden und in jedem Fall noch am selben Tag vor, das Antigen-Testergebnis sogar in 30 Minuten. Durchgeführt werden die Tests im Health Center im Office Park 3 am Flughafen Wien, die Ergebnisse entsprechen allen internationalen Einreisebestimmungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Wartezeiten vor Ort sind sehr gering.