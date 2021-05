Flughafen Wien senkt ab heute Preise für PCR-Tests

Schnell und einfach: PCR-Ergebnis in wenigen Stunden, Antigen-Ergebnis in 30 Min.

Das Testangebot steht in der Zeit von Montag bis Sonntag, jeweils 7.00 bis 19.00 Uhr (letzte Registrierung um 19.00 Uhr) zur Verfügung. Voranmeldung ist keine notwendig, die Wartezeiten vor Ort sind sehr gering. Das Ergebnis für den PCR-Test wird innerhalb weniger Stunden, spätestens jedoch am Folgetag in Form eines ärztlichen Befundes (in Deutsch und Englisch) übermittelt. Für den Antigen-Schnelltest liegt das Ergebnis innerhalb von 30 Minuten ebenfalls als ärztlicher Befund vor. Die Validierung der PCR-Befunde erfolgt durch erfahrene Labormediziner. Mit täglichen Öffnungszeiten, unkomplizierten Abläufen ohne Terminvereinbarung und schneller Ergebnisübermittlung zählt der Flughafen Wien zu den schnellsten und einfachsten Anbietern von PCR- und Antigen-Tests.

Alle Informationen zu den Testmöglichkeiten im Health Center Vienna Airport sind auf der Webseite www.viennaairport.com/coronatest zu finden.

Health Center Vienna Airport: Kompetentes Facharztzentrum am Flughafen Wien

Das Health Center Vienna Airport im Office Park 3 bietet neben PCR-Tests und Antigen-Schnelltests auch vielfältige medizinische Dienstleistungen durch ausgebildete Fachärzte und ist allen Interessierten zugänglich. Auf insgesamt 1.200 m2 erhalten Kunden kompetente ärztliche Betreuung mit kurzen Wartezeiten sowie schnellen und unkomplizierten Terminvergaben. Das Spektrum umfasst neben Allgemeinmedizin auch diverse weitere Fachgebiete (u.a. Innere Medizin, Dermatologie, Orthopädie und weitere). Ausgestattet ist das Health Center Vienna Airport mit hochwertigen medizinischen Geräten und modernster IT-Technologie.

(red / VIE)