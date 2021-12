PCR-Test am Flughafen Wien machen und Ergebnis noch am selben Tag erhalten

Gemäß der ab sofort gültigen Einreiseverordnung müssen am Flughafen Wien einreisende geimpfte oder genesene Passagiere, die keinen negativen PCR-Test oder keine COVID-19-Auffrischungsimpfung („Booster“) vorweisen können, eine Quarantäne antreten – die aber mit einem negativen PCR-Test jederzeit beendet werden kann.

Am Flughafen Wien kann so ein Test gleich unmittelbar nach der Ankunft direkt vor Ort im Health Center Vienna Airport gemacht werden: Wer sich bis 14.00 Uhr testen lässt, erhält das Ergebnis noch am selben Tag.

Geöffnet ist das Health Center täglich von 7.00 bis 18.00 Uhr. Auch von 24. bis 26. Dezember 2021, sowie am 31. Dezember 2021 und 1. Jänner 2022 steht das Testangebot bis jeweils 14.00 Uhr zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für Erwachsene kostet der PCR-Test € 69,-, für Kinder bis 18 Jahre nur € 49,-. Die Validierung der PCR-Befunde erfolgt durch erfahrene Labormediziner. Durchgeführt werden die Tests im Health Center im Office Park 3, auch Antigen-Tests sind möglich. Über 300.000 PCR- und Antigen-Tests wurden im Health Center Vienna Airport bereits durchgeführt. Alle Informationen gibt es unter www.viennaairport.com/coronatest.

Health Center Vienna Airport: Kompetentes Facharztzentrum am Flughafen Wien

Das Health Center Vienna Airport im Office Park 3 bietet neben PCR-Tests und Antigen-Schnelltests auch vielfältige medizinische Dienstleistungen durch ausgebildete Fachärzte und ist allen Interessierten zugänglich. Auf insgesamt 1.200 m2 erhalten Kunden kompetente ärztliche Betreuung mit kurzen Wartezeiten sowie schnellen und unkomplizierten Terminvergaben. Das Spektrum umfasst neben Allgemeinmedizin auch diverse weitere Fachgebiete (u.a. Innere Medizin, Dermatologie, Orthopädie und weitere). Ausgestattet ist das Health Center Vienna Airport mit hochwertigen medizinischen Geräten und modernster IT-Technologie.

(red / VIE)