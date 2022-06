Christian Lesjak wird neuer Sales Director bei Condor

Der ehemalige NIKI-Chef Christian Lesjak wird zum 1. September 2022 neuer Sales Director bei Condor und verantwortet damit als künftiger Verkaufschef die Partnerschaften mit Reiseveranstaltern, Reisebüros und Kreuzfahrtreedereien. Er berichtet direkt an Ralf Teckentrup und folgt auf Paul Schwaiger, der sich anderen Aufgaben zuwenden will.

Christian Lesjak ist im Moment für die Netzplanung und -entwicklung bei Finnair zuständig. Den deutschen Markt kennt er bereits aus unterschiedlichen Funktionen bei mehreren Airlines, beispielsweise als CEO von NIKI, sowie Sales, Network und Marketing Director beim Flughafen Wien, Swissair/Sabena oder Lauda Air. Mit seiner umfassenden Erfahrung wird er den Verkauf von Condor bereichern und weiter vorantreiben, so die deutsche Airline in einer Aussendung.



„Wir freuen uns auf Christian Lesjak, der Condor mit seiner Expertise und gleichermaßen seiner Persönlichkeit bereichern wird", so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Bei Paul Schwaiger möchten wir uns herzlich für sein Engagement und seinen Einsatz für Condor bei unseren geschätzten Vertriebspartnern bedanken und wünschen ihm von Herzen alles Gute für die Zukunft."

(red / DE)