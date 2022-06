Ethiopian Airlines bringt afrikanische Kultur nach Wien

Ethiopian setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, weltweit Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. "Deshalb war es uns eine Herzensangelegenheit, das diesjährige Nigerianische Kulturfestival in Wien zu unterstützen", betont Saba Gebremedhin Kassaye, Austrian General Manager bei Ethiopian Airlines.

Die Veranstaltung fand vom 20. bis 25. Juni statt und war ein großer Erfolg. In ausgelassener Stimmung feierten die Menschen vier Tage lang Frieden und Gemeinschaft. Musik, Tanz, Marktstände und kulinarische Angebote boten die Möglichkeit, Einblicke in die Kultur Nigerias zu gewinnen.

Organisiert wurde das Kulturfest vom Verein "Egbe Omo Oduduwa-Austria" in Zusammenarbeit mit der nigerianischen Botschaft in Österreich. Zu den Unterstützern zählten neben dem Hauptsponsor Ethiopian Airlines auch das Weltmuseum Wien und die Österreichische Botschaft in Abuja.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war eine farbenfrohe Parade - "The Carneval of Peace & Unity" - am Samstag, bei der die Teilnehmer gemeinsam von der nigerianischen Botschaft zum Heldenplatz marschierten. Die große Abschlusszeremonie fand in der Säulenhalle des Weltmuseums in Anwesenheit der zahlreichen Ehrengäste statt.

