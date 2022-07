Ethiopian will die Q400 als Frachter

De Havilland Aircraft of Canada Limited ("De Havilland Canada") und Ethiopian Airlines Group ("Ethiopian") haben bekannt gegeben, dass Ethiopian ein Angebot für den Kauf von zwei Dash 8-400 Freighter - Large Cargo Door (F-LCD) Umbausätzen unterzeichnet hat.

Das Angebot sieht eine Option für zwei weitere F-LCD-Umbausätze vor. Die Parteien arbeiten daran, eine endgültige und verbindliche Vereinbarung abzuschließen.

"Der Frachtbereich hat in den vergangenen Jahren eine zentrale Rolle für Ethiopian Airlines gespielt und wird auch in den kommenden Jahren eine wichtige Wachstumssäule unseres Geschäfts bleiben", sagte Mesfin Tasew, Chief Executive Officer der Ethiopian Airlines Group. "Die Pandemie und die anschließenden Erholungsbemühungen haben zu bedeutenden Möglichkeiten im Frachtbereich geführt, und wir sehen einen großen Wert darin, unsere ältere Dash 8-400-Flotte in Frachtflugzeuge umzuwandeln, um von diesen wachsenden Möglichkeiten zu profitieren.

"Der Vorschlag von Ethiopian und De Havilland Canada ist ein hervorragender Beweis für die Vielseitigkeit der Dash 8-400, die eine Vielzahl von Betriebsanforderungen erfüllen kann, und wir danken Ethiopian für das Vertrauen in die Fähigkeiten des Flugzeugs", sagte Philippe Poutissou, Vice President, Customer Experience, De Havilland Canada. "Die branchenführenden Betriebskosten und die Umweltverträglichkeit der Dash 8-400 sowie ihre herausragende Leistung und das große Kabinenvolumen haben uns die Einführung einer Reihe von Frachteroptionen erleichtert - darunter Quick Change, Package Freighter und LCD-Frachter - um den wachsenden Frachtmarkt besser bedienen zu können.

(red / ET)