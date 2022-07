Singapore Airlines startet erste Flüge ab Singapur mit nachhaltigem Kerosin

Es ist das erste Mal, dass Flugzeuge von Singapore Airlines und ihrer Tochtergesellschaft Scoot mit dem SAF-Gemisch betankt werden. Die Lieferung des nachhaltigen Treibstoffs über die Flughafen-eigene Treibstoffpipeline ist der Beginn der nächsten Phase eines Pilotprojekts, das Singapore Airlines gemeinsam mit der Zivilluftfahrtbehörde von Singapur (CAAS) und der Investmentgesellschaft GenZero durchführt. GenZero ist hundertprozentiges Tochterunternehmen des Finanzinvestors Temasek und hat zum Ziel, die Dekarbonisierung weltweit zu beschleunigen. Insgesamt werden im Rahmen des Pilotprojekts 1.000 Tonnen reines SAF von Neste, dem Produzent des nachhaltigen Kerosins, geliefert und in den Anlagen von ExxonMobil in Singapur mit raffiniertem Flugzeugtreibstoff gemischt. So sind Einsparungen von etwa 2.500 Tonnen CO2-Emissionen zu erwarten.

Ziel des im November 2021 angekündigten Pilotprojekts ist, die Verwendung von SAF in Singapur voranzutreiben. Es handelt sich dabei um ein Folgeprojekt einer Studie, bei der die Regierung Singapurs gemeinsam mit führenden Unternehmen der Branche die betrieblichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Nutzung von SAF am Changi Airport untersuchte. Das Projekt prüft, wie das SAF-Gemisch in Singapur genutzt werden kann und umfasst verschiedene Prozessschritte, von der Beimischung des reinen SAF bis hin zur Zertifizierung und Lieferung des SAF-Gemischs zum Changi Airport. Auch über Kosten und potenzielle Preisgestaltung zur Kostendeckung soll das Pilotprojekt Aufschluss geben, um als Basis für zukünftige Entscheidungen über den Einsatz von SAF zu dienen.

Vor einem Monat haben Singapore Airlines, CAAS und Temasek außerdem den Verkauf von 1.000 SAF-Krediten ab Juli 2022 als Teil des Pilotprojekts bekanntgegeben. Dies bietet Kunden – Unternehmen, Reisenden und Speditionen – einen Weg, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, die Nachfrage nach SAF anzuregen, die Entwicklung der wachsenden SAF-Industrie zu fördern und den Einsatz von SAF für einen nachhaltigen Flugbetrieb voranzubringen. Ab dem vierten Quartal 2022 haben SIA Kunden im Rahmen des freiwilligen Kohlenstoff-Kompensation-Programms die Möglichkeit zum Kauf eines Mix aus SAF-Gutschriften und Kohlenstoffausgleichen. Außerdem wird SIA eine Partnerschaft mit Climate Impact X eingehen, einer internationalen Börse für hochwertige Abgaskredite. Gemeinsam bieten die Unternehmen ein gebündeltes Portfolio an, das aus SAF-Gutschriften und Abgaskrediten besteht. Das Produkt soll so konzipiert sein, dass es die Nachfrage von Unternehmen nach SAF deckt und gleichzeitig erschwinglich ist.

Lee Wen Fen, Senior Vice President Corporate Planning bei Singapore Airlines, erklärt: “Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Singapore Airlines-Gruppe zur Dekarbonisierung, da wir Flüge ab Singapur erstmalig mit einer Mischung aus SAF und raffiniertem Kerosin betanken. Nachhaltige Kraftstoffe sind ein entscheidender Hebel zur Dekarbonisierung, und dieses Pilotprojekt unterstreicht unser Engagement, die Nullemission bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir die Einführung von SAF in Singapur weiter unterstützen."

(red / SQ)