Was Passagiere wirlich über Airlines denken

Viele Fluggesellschaften konnten ihre Punktzahl in der Rangliste 2022 gegenüber 2021 verbessern. Die Bestplatzierten sind dabei noch näher zusammengerückt. Weil einige sich dabei mehr verbesserten als andere und einige auch leicht zurück fielen, resultierte das in einigen Verschiebungen in den Top Ten. Emirates ist mit 56 Punkten (100 wäre das perfekte Resultat) weiterhin die beliebteste Airline der Welt.

Ihr Abstand zur Nummer zwei ist aber geschrumpft. Auf dem zweiten Platz liegt neu Wizz Air mit 54 Punkten. Die Billigairline hat ihr Netz schnell wieder hergestellt, was offensichtlich bei der Kundschaft gut ankam. Auch ist sie in Italien nach dem Abgang von Alitalia einer der Marktanteilsgewinner – gemessen am Anteil der Nennungen im Netz. Allerdings ist Wizz Air wegen des fragwürdigen Sicherheitsverständnisses ihres CEO in die Kritik von Piloten geraten - wir berichteten.

Die Airlines der Lufthansa-Gruppe schlugen sich unterschiedlich. Lufthansa selbst verbesserte sich vom 19. auf den 15. Rang, Austrian fiel leicht zurück und Swiss deutlich, vom 16. auf den 28. Rang, was auch an der Aufruhr liegen dürfte, welche das neue und nach einigen Wochen wieder zurückgenommene Servicekonzept verursachte.

Die vollständigen Resultate finden Sie hier:

https://www.aerotelegraph.com/die-beliebtesten-airlines-2022

(red / Aerotelegraph)