Bundsheer-Piloten reüssieren in Fairford

Beim Royal International Air Tattoo (#RIAT) in Fairford, GB, wurde dem Team des Österreichischen Bundesheeres die RAFCTE Trophy für die beste Flugperformance eines ausländischen Teilnehmers ("Best Flying Demonstration by an Overseas Participant") verliehen: Zwei Eurofighter und eine C-130 der österreichischen Luftstreitkräfte zeigten dabei vor 170.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern die Simulation eines Abfanges eines Flugzeuges.

Dieses Display wird übrigens auch bei der AIRPOWER22 zu sehen sein.

(red MD / ÖBH)