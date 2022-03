Nach Airpower-Absage-Gerüchten: Slowakei hält an ihrer Airshow SIAF 2022 fest

Während in Österreich einzelne politische Organisationen und Vertreter der Wirtschaft eine Absage der Airpower überlegen, kann man in der Slowakei über die österreichische Denkweise nur den Kopf schütteln.

"Wegen des Krieges in der Ukraine" wollen Teile der steirischen Politik und der steirischen Wirtschaft die Airpower 2022 allen Ernstes absagen - wir berichteten. Dabei wäre das ein ganz falsches Signal, wie einer unserer Autoren in einer Punktlandung zum Thema ausführlich dargelegt hat.

Das sieht man offenbar auch in der benachbarten Slowakei, einem NATO-Staat, der direkt an das Kriegsgebiet Ukraine grenzt, so. In der Slowakei schüttelt man angesichts der österreichischen Überlegungen, die Airpower abzusagen, nur verwundert den Kopf.

Für die Slowakei, die (anders als Österreich) das Bekenntnis zur militärischen und geistigen Landesverteidigung aktiv lebt, ist die Absage des Slovak International Air Fest (das Pendant zur Airpower) überhaupt kein Thema - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Auf Austrian Wings Anfrage erklärte ein Sprecher, dass das für 27. und 28. August geplante Slovak International Air Fest auf dem Fliegerhorst Kuchyňa wie geplant stattfinden solle. "Wir planen ganz normal weiter", hieß es gegenüber unserer Redaktion.

Alle Airshows finden statt

Wie bereits gestern berichtet, wird in ganz Europa keine einzige Airshow wegen des Krieges in der Ukraine abgesagt. Vielmehr sind die Verantwortlichen über die die diesbezüglichen österreichischen Überlegungen mehr als verwundert und können sie nicht einmal ansatzweise nachvollziehen.

(red)