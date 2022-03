Internationales Kopfschütteln über Österreichs Airpower-Absage-Pläne

Einmal mehr in Fachkreisen lächerlich gemacht haben sich Teile der österreichischen Politik mit ihrer Forderung, die Airpower wegen des Ukraine-Krieges abzusagen. Denn diese Überlegungen sind europaweit einzigartig. In keinem anderen europäischen Land gibt es derartige Pläne.

Wie berichtet, fordern drei seit jeher bundesheer-kritische politische Parteien (Grüne, KPÖ und SPÖ) in der Steiermark und einige lokale Wirtschaftstreibende die Airpower 2022 "wegen des Krieges in der Ukraine" abzusagen. Das sorgt international in Militär- und Flugschaukreisen für Verwunderung, hinter vorgehaltener Hand für fassungsloses Kopfschütteln und mitunter sogar Spott für Österreich.

Denn wie eine Austrian Wings Recherche und auch Nachfragen ergeben haben, wird kein einziges anderes europäisches Land eine Flugschau wegen des Krieges in der Ukraine absagen. Im Gegenteil, ist der Tenor, jetzt müsse man erst recht Flagge zeigen und auch der Öffentlichkeit das eigene Können demonstrieren. Eine Absage von Airshows wäre das völlig falsche Signal, ist zu hören. Ein Standpunkt, den auch einer unserer Autoren bereits gestern in einer Punktlandung klar zum Ausdruck brachte.

Sämtliche europäische Airshow-Termine können hier eingesehen werden.

(red)