Lanzen-Turnau lädt am 30. Juli wieder zum Fly-In ein

Nach einem erfolgreichen Fly-In 2021 und dem Wunsch der Gastpiloten nach einer Wiederholung, veranstalten der FSC-Turnau und der LFK-Bruck auch heuer wieder wieder ein Pilotentreffen am Alpenflugplatz in der Obersteiermark. KEINE LANDEGEBÜHR.

Nicht nur Piloten sind eingeladen sondern auch alle Freunde der Luftfahrt, Planespotter sowie Fans der vielen Sparten des Modellflugs. Neben Köstlichkeiten vom Grill gibt es auch gekühlte Getränke, Kaffee und Kuchen sowie eine große Verlostung mit einem Schnupper-Rundflug als Hauptpreis.

Auf dem Programm steht relaxen, fliegen, schlemmen, schwimmen/baden, campen, bestaunen der Showflüge von Modellflugpiloten (Jets, Helis, etc.) sowie das Genießen einiger Showeinlagen der am Platz beheimateten Kunstflugzeuge und Oldtimer.

Neu ist das „Early-Bird" Angebot an alle anreisende Piloten: Wer an diesem Morgen einen Sunriseflug genießen möchte, kann ab 05:30loc in LOGL landen und bekommt ein gratis Frühstück, so die Veranstalter (gilt für Landungen bis 08:00loc).

"Eine dennoch große Bitte an die Early-Bird-Piloten: Um den freundlichen Kontakt zu unseren Flugplatz-Anrainern beibehalten zu können bitten wir um einen leistungslosen und leisen Direktanflug auf die Piste", heißt es von den Veranstaltern.

Piloteninfo

Turm: 122,505MHz, Elevation: 2575ft, RWY 07/25 mit 700m gepflegtem Gras (fast Golfrasenqualität), Platzrunde: 3600ft Süd (vor 08:30loc nur leistungslose Direktanflüge!!!) Treibstoffe: Avgas von der Tankstelle & Super-95 aus Kanistern. Auf euer Kommen freuen sich der FSC-Turnau und der LFK-Bruck!

(red / FSC Turnau / LFK Bruck)