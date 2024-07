Tipp: Pilotentreffen am Lanzen-Turnau-Flugplatz am 21.Juli 2024

In wenigen Tagen geht am Flugplaz Lanzen-Turnau wieder ein traditionelles Fliegertrffen über die Bühne.

Zu einem mittlerweile etablierten Fix-Event am Flugplatz Lanzen -Turnau, dem FLYIN, sind auch heuer am 21.7.2024 wieder alle Freizeit/Hobbypiloten sowie Spotter eingeladen!

Am bunten zwanglosen Programm steht relaxen, fachsimpeln, fliegen, essen, schwimmen/baden, campen, bestaunen der Showflüge von Modellflugpiloten (Jets, Helis, etc.) sowie das Genießen einiger Showeinlagen der am Platz beheimateten Kunstflugzeuge und Oldtimer.

Pilotenkurzinfo:



Turm: 122,505MHz, Elevation: 2575ft, RWY 07/25 mit 700m gepflegtem Gras (Golfrasenqualität), Platzrunde: 3600ft Süd (vor 08:30loc bitte nur leistungslose Direktanflüge um das Gehör unserer hörsensiblen Anrainer zu schonen. DANKE!) Treibstoffe: Avgas von der Tankstelle & Super-95 aus Kanistern.

Text: Gerald Truschl