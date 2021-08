Summer-Fly-in am Flugplatz Lanzen Turnau

Der Alpenflugplatz Lanzen-Turnau richtet heuer am 28. August ein Fly-In für alle Piloten und Spotter aus.

Offizieller Start ist um 08:00 (Lokalzeit), offizielles Ende zu Sunset um 19:47 (Lokalzeit). Als Besonderheit an diesem Tag gibt es keine Landegebühr. Für Leib und Seele ist auch gesorgt. Es gibt Grillspezialitäten, gekühlte Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Wer mag kann sein Zelt und den Schlafsack mitbringen und direkt am Flugplatz campieren. Bitte Handtuch und Badebekleidung nicht vergessen. Bei heißen Temperaturen kann man gerne am Badesee neben dem Flugplatz eine Abkühlung genießen, machen die engagierten Veranstalter einen Besuch schmackhaft.

Da dieses Fly-In vom Wetter abhängt, wird zwei Tage vor dem Event auf der Homepage des Flugplatzes (https://www.lanzen-turnau.at/) die Information geteilt ob es stattfinden kann.

Gedacht ist die Veranstaltung als Informationsaustausch mit Kulinarik für Piloten und Spotter in gemütlicher Atmosphäre und herrlichem Alpenpanorama.

Piloten-Kurzinfo: Flugplatz Lanzen-Turnau: LOGL, RWY 07/25 mit 700 Meter gepflegtem Gras, Elevation 2575 Fuß, Platzrunde Süd 3600 Fuß, Turmfrequenz: 122,505MHz, verfügbare Treibstoffe: AVGAS, Super-95 (https://www.lanzen-turnau.at/Anflug.htm)

Bekannt ist der Flugplatz Lanzen-Turnau vor allem für den Leistungs-Segelflugsport, da es hier am Fuße des Hochschwabmassives optimalen Termikanschluss gibt. Seit 1954 exisitert der Flugplatz und es wurden auch schon mehrmals Staatsmeisterschaften im Segelflug hier durchgeführt. Am Flugplatz Lanzen-Turnau sind mittlerweile alles Sparten des Flugsports vertreten, angefangen beim Segelflug, Experimentalflugzeugbau, Kunstflug, Ultraleichtflug bis hin zu historischem Fluggerät mit Sternmotor.

(red / Flugplatz Lanzen-Turnau)