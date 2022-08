Eine neue Partnerschaft zwischen American Express und Flughafen Wien ermöglicht Reisenden seit kurzem ein Höchstmaß an Komfort und Service: Wer eine österreichische Amex Centurion Card besitzt, kann kostenfrei das Airport VIP-Service am Flughafen Wien in Anspruch nehmen.

Das Airport VIP-Service bietet Top-Komfort und persönliche Betreuung bei Ankunft, Abflug oder Transfer. Im VIP-Terminal können Centurion Mitglieder in aller Ruhe entspannen oder die Zeit zum Arbeiten in eleganter Atmosphäre nützen – denn um sämtliche Check-in-Formalitäten, Gepäck- und Zollabfertigung kümmern sich persönliche Assistenten. Die exklusiven Sicherheitskontrollen, First- oder Last Boarding sowie ein Shuttle-Service zum oder vom Flugzeug per Luxuslimousine oder VIP-Bus sorgen für stressfreies Reisen.

Alle österreichischen Centurion Mitglieder können den Airport VIP-Service am Flughafen Wien bis zu viermal jährlich kostenfrei nützen. Das Angebot gilt für Centurion Hauptkarteninhaber (die völlig unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von American Express als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird) und eine Begleitperson, Babies und Kinder bis zum 12. Geburtstag reisen kostenfrei mit. Die Buchung erfolgt über den Centurion Service, weitere Leistungen (wie z. B. ein verlängerter Aufenthalt im VIP-Bereich) können am Flughafen Wien gebucht und mit der Centurion Card bezahlt werden.

(red / Amex / Skills.at)