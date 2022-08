Passagierzahlen in Klagenfurt liegen hinter den Erwartungen

Bescheidene 30.488 Passagiere verzeichnete KLU im ersten Halbjahr 2022. Die Minderheitseigentümer Land Kärnten und Stadt Klagenfurt hatten für das Gesamtjahr 2022 rund 100.000 Passagiere und mehr eingeplant. Das wird sich aber trotz einiger Charterverbindungen und neuer Liniendestinationen ab Winterflugplan 2022 durch die Ryanair (London, Dublin, Manchester und Brüssel-Charleroi) wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Sollten 100.000 Passagiere im Gesamtjahr nicht erreicht werden, könnte das Land Kärnten, das via KBV (Kärntner Beteiligungsverwaltung) 20,08 Prozent der Flughafenanteile hält, die sogenannte "call-option" Klausel ziehen und den Flughafen wieder zur Gänze übernehmen. Doch das würde sich Mehrheitseigentümer "Lilihill" nicht gefallen lassen und dagegen rechtliche Schritte einleiten.

Der finanzielle Aufwand wäre sehr groß und der Ausgang ungewiss. Bereits 2027/28 will man wieder 500.000 Passagiere und mehr in KLU vorweisen können, doch hinter "vorgehaltener Hand" sagen viele Kenner der Szene, dass der Flughafen in Annabichl keine Zukunft hat, betonte der Vizebürgermeister von Klagenfurt, Phlipp Liesnig in einem Interview mit der Kleinen Zeitung Kärnten. Liesnig weiter: §Urlaubsdestinationen ja, sind aber weniger wichtig als eine Anbindung unseres Wirtschaftsstandortes an einen großen Hub und da hätte eine tägliche Tagesrandverbindung nach Frankfurt/Main oberste Priorität Am 31. August sollen die Gespräche zwischen Lilihill und der KBV wieder fortgesetzt werden und bei gutem Willen sollte rasche ein gemeinsamer Weg gefunden werden."

Text und Foto: Franz Zussner, Austrian Wings