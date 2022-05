Umstrittener irischer Billigflieger Ryanair hebt in Klagenfurt ab

Der wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren in der Kritik stehende irische Billigflieger Ryanair hat neue Flugverbindungen ab Klagenfurt angekündigt.

Ab Beginn des Winterflugplans 2022/23 bietet Ryanair sieben wöchentliche Flugverbindungen ab Klagenfurt an. Jeden Mittwoch und Samstag geht es nach Brüssel, jeden Dienstag und Samstag nach London, jeden Montag und Samstag nach Dublin. Hinzu kommt ein Samstag-Flug von und nach Manchester. Damit sind die Britischen Inseln und die Europahauptstadt Brüssel für Reisende ab Klagenfurt so nahe wie nie.

Aber auch der Kärntner Tourismus wird mit dem kommenden Winterflugprogramm stark profitieren. Ryanair erwartet eine starke Nachfrage und eine hohe Anzahl an Skitouristen aus England und Irland, die ihren Winterurlaub in den Kärntner Skigebieten verbringen und nun mit Direktflügen bequem und preiswert anreisen können.

Neue Strecken in Überblick:

Klagenfurt - London STN | Flugtage DI + SA

Klagenfurt - Dublin | Flugtage MO + SA

Klagenfurt - Brüssel CRL | Flugtage MI + SA

Klagenfurt - Manchester | Flugtag SA

Ryanair ist allerdings wegen der teils als "katastrophal" beschriebenen Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren in der Kritik. Wegen Bedenken an der Sicherheitskultur war Ryanair in Österreich sogar unter erhöhte Aufsicht der Austro Control gestellt worden. Wenig später wurden die Flugzeuge der Österreich-Tochter LaudaMotion nach Malta ausgeflaggt und somit einer intensiven dauerhaften Kontrolle durch die Austro Control entzogen.

(red)