Flughafen Klagenfurt: Sieben Destinationen im Linienbetrieb

Der neue Winterflugplan am Airport Klagenfurt startet mit sieben Destinationen im Linienflugbereich. Damit ist das Angebot umfangreich wie seit vielen Jahren nicht. Vor allem Ryanair sorgt für frischen Wind, heißt es seitens des Flughafens. Allerdings steht die Airline wegen der Arbeitsbedingungen ihres Personals seit Jahren in der Kritik, die österreichische Pilotenvereinigung ACA sah bei der Ryanair-Österreich-Tochter LaudaMotion wegen der Arbeitsbedingungen gar die Flugsicherheit in Gefahr.