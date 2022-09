Doppelte Miles & More Meilen im Eurowings Streckennetz

Für den Buchungs- und Abflugzeitraum vom 15. September profitieren Teilnehmer (die völlig unsinnige Gender-Form, die die Lufthansa-Gruppe als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird) am Miles & More Bonusprogramm von doppelten Prämienmeilen im gesamten Eurowings Streckennetz. Mitmachen können bei der Aktion alle Kunden, die bereits am Miles & More Programm teilnehmen oder sich bis zum 30. November 2022 anmelden.

Im Aktionszeitraum erhalten Miles & More Teilnehmer acht statt vier Meilen pro ein Euro Flugpreis, Teilnehmer mit Vielfliegerstatus sogar zehn anstelle von fünf Meilen pro ein Euro Flugpreis.

(red / EW)