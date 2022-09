"Geisterflug" ohne Funkkontakt durch halb Europa: Österreichischer Businessjet in Ostsee gestürzt

Ein in Österreich registrierter Businessjet, der in Spanien gestartet ist, verlor kurz nach Erreichen der Reiseflughöhe den Funkkontakt und flog anschließend als "Geisterflug" durch Europa. Gegen 19:45 Uhr österreichischer Zeit stürzte die Maschine offenbar in die Ostsee. Eine Rettungsmission wurde gestartet. Das Flugzeug ist für den Betrieb mit nur einem Piloten zugelassen. An Bord sollen sich vier Personen befunden hatten, die keine Überlebenschance gehabt haben dürften. Am Abend entdeckten die Einsatzkräfte erste Wrackteile und einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche.