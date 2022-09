Nach Ende von Blue Air breitet sich Wizz Air in Rumänien aus

Wizz Air kündigte nach der Betriebseinstellung der rumänischen Blue Air eine bedeutende Expansion in Rumänien an. Sie erweitert ihre Basis in Bukarest um fünf Flugzeuge (auf insgesamt 17 Flugzeuge) und erhöht die Kapazität nach Bakau, Klausenburg, Jassy und Hermannstadt. Bereits am Freitag, den 9. September, wurden zusätzliche Sitzplätze für Flüge bereitgestellt, und ab dem 4. Oktober wird Wizz Air das erste von fünf neuen Airbus A321-Flugzeugen in die rumänische Flotte aufnehmen. Als Teil dieses Wachstums kündigte die Fluggesellschaft auch die Einführung von drei neuen Strecken von Bukarest nach Athen, Prag und Larnaca an und erhöhte die Frequenzen auf über 30 bestehenden Strecken, darunter die wichtigsten Ziele London, Rom, Mailand, Barcelona, Paris, Brüssel-Charleroi, Dortmund, Eindhoven, Madrid und Tel Aviv. Insgesamt wird Wizz Air 2,6 Millionen zusätzliche Sitze auf dem rumänischen Markt anbieten.

Darüber hinaus hat Wizz Air auch Rettungstarife für Blue Air-Kunden angekündigt. Betroffene Blue Air-Passagiere können ab sofort Wizz Air-Flüge ab 49,99 EUR unter Verwendung der Buchungsreferenz der Blue Air-Reservierung buchen. Die Buchungen können über die spezielle Wizz Air-Seite für Rettungstarife unter https://wizzair.com/de-de#/rescue vorgenommen werden.

Mit den Neuzugängen in Bukarest und den neuen Strecken im rumänischen Streckennetz stärkt Wizz Air ihre Position als nach eigenen Angaben größte Fluggesellschaft, die von Bukarest sowie von Klausenburg, Bakau, Jassy, Hermannstadt, Craiova, Suczawa und Temeswar aus operiert.

(red / W6)