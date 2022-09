Wizz Air bestellt 75 A321neo

Der ungarische Billigflieger Wizz Air hat bei Airbus 75 neue A321neo bestellt. Die Order der zusätzlichen Maschinen, deren Auslieferung 2028/29 erwartet wird, unterstreicht die Ziele von Wizz Air, am Ende des Jahrzehnts eine 500 Flugzeuge umfassende Airline zu sein.

Dadurch wird auch die Stellung von Wizz Air als eine der nachhaltigsten Fluggesellschaften der Welt untermauert. Denn die neueste Airbus-Technologie bietet nach Angaben von Wizz Air signifikante Umweltvorteile wie eine beinahe 50-prozentige Verringerung der Lärmbelastung, 20 Prozent weniger Treibstoffverbrauch sowie 50 Prozent weniger Stickoxide. „Die Kombination unserer Ultra-Low-Cost Philosophie mit den marktführenden Airbus A321neo ermöglicht eine ideale Ausgangssituation für unser weiteres Wachstum in der kommenden Dekade,“ erklärt Jóscef Váradi, CEO von Wizz Air. „Wir bleiben bei unserem Ziel, am Ende des Jahrzehnts eine Airline-Gruppe mit 500 Flugzeugen zu sein. Während wir gleichzeitig bis 2030 unsere CO 2 Emissionen um 25 Prozent reduzieren.“

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Bremen und ab Saarbrücken. In Österreich unterhält die Airline eine Basis in Wien.

(red / W6)