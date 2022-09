Wizz Air meldet neuen Passagierrekord

Fast 13 Millionen Passagiere – das entspricht einem Zuwachs von 76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. „Diese drei Monate waren eine spannende Expansionsphase mit zahlreichen neuen Routen in Europa und nach Saudi-Arabien“, erläutert Evelin Jeckel, Network Officer bei Wizz Air. So baute Wizz Air während der Sommermonate das Streckennetz um 63 neue Routen zu 38 Destinationen stark aus und erhöhte, so auch in Deutschland, auf bestehenden Strecken die Frequenzen.

In diesem Zeitraum wurde die Flotte um 13 neue Airbus-Jets auf insgesamt 165 erweitert.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Bremen und ab Saarbrücken. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien Schwechat.

(red / W6)