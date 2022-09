Wizz Air nimmt Amman ab Wien wieder auf

Wizz Air verkündete heute die Wiederaufnahme der Strecke von Wien nach Amman, Jordanien und die Erhöhung der Frequenz auf der Route von Wien nach Scharm El-Scheich. Dies geschieht im Rahmen vieler weiterer Routen-Reaktivierungen und Frequenzerhöhungen aus diversen europäischen Städten.

Die Verbindung Wien – Scharm El-Scheich wird bereits ab 1. Oktober zwei Mal wöchentlich beflogen, statt wie bisher nur samstags wird es sowohl montags als auch freitags eine Verbindung geben. Weiters wird die Strecke Wien – Amman am 1. November wieder aufgenommen, hier sind die Tickets bereits ab 49,99 Euro erhältlich. Auf dieser Strecke wird es wöchentlich zwei Flüge geben, welche am Dienstag und am Samstag abheben.

(red / W6)