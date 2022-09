Tyrolean Jet Services übernehmen Pink Sparrow

In einer spektakulären Firmenzusammenlegung übernimmt die Tyrolean Jet Services unter Inhaberin Diana Langes zum 1.9.2022 den Privatflugzeugbetreiber Pink Sparrow. Damit erweitert TJS seine Flotte um fünf Jets und kann so nicht nur seinen Businesskunden ein breiteres Netzwerk anbieten, sondern gewinnt auch eine Kernfunktion der Pink Sparrow hinzu: den lebenswichtigen Transport von Organen.

Die Flotte von bislang drei Jets erweitert sich durch die Inklusion des Unternehmens um fünf weitere Flugzeuge, sowie eine ganze Bandbreite an neuen Aufgaben und Angeboten. Das Tiroler Traditionsunternehmen übernimmt dabei unverändert den gesamten operativen Betrieb zusammen mit dem vollständigen Mitarbeiterstab der Pink Sparrow. Synergieeffekte – unter anderem Leben retten

Das Betreiben von Business Jets war bislang das Kerngeschäft sowohl der Tyrolean Jet Services als auch der Pink Sparrow. In den vergangenen Jahren hat sich letztere jedoch vermehrt eine weitere, lebenswichtige Funktion ergeben: der schnellstmögliche Transport von Organen an den Ort, an dem sie dringend gebraucht werden. Pink Sparrow fungiert dabei als exklusiver Organtransporteur für das AKH Wien. Auch wurden zum Höhepunkt der Corona-Pandemie infizierte Menschen repatriiert. Dieses Special Aircharter wird unter Tyrolean Jet Services im gleichen Maße weiter betrieben.

TJS betreibt bislang zwei Citation VII und eine Phenom 300E, hinzu kommen nun zwei Citation XLS+, ein Citation Jet 1+ sowie zwei Citation Jet 2. Insbesondere diese sind in erster Linie für den Transport von Organen im Einsatz. Aber auch für Businesskunden ergeben sich neue Synergieeffekte. Zum einen passen beide Flotten in Relation der Größe der Jets ideal zusammen und lassen sich damit effektiv operieren, wird in einer Presseaussendung betont.

Zum anderen können die Betreiber mit der Flottenzusammenlegung beider Operator „unter einem Dach“ noch besser auf die Bedürfnisse von Charterkunden eingehen, da sich noch mehr Flüge optimal durchtakten lassen. TJS Geschäftsführer Stefan Wibmer sieht auch noch weitere Vorteile: „Mit Pink Sparrow dürfen wir einen erfolgreich funktionierenden Betrieb übernehmen. Die Flottenerweiterung ist ein wichtiger und großer Meilenstein, genauso freue ich mich aber auf alle neuen Kolleginnen und Kollegen. Wir werden das Beste aus Pink Sparrow und TJS herausholen und uns zusammen in allen Bereichen weiterentwickeln.“

Pink Sparrow ist eine vier Jahre junge Unternehmung mit Niederlassung in Mondsee, Österreich. Der Sitz des Unternehmens wird allerdings nach Innsbruck verlegt. Gegründet wurde es vom Ehepaar und bisherigen Eigentümern Regina und Sepp Mörtl, welcher als Pilot und Unternehmer seine gesamte berufliche Laufbahn in der Aviation Industrie tätig war. Diese begeben sich in naher Zukunft in den Ruhestand, sind jedoch noch einige Zeit beratend tätig – und bleiben danach auch privat ihrer Unternehmung verbunden.



Über Tyrolean Jet Services

Im Gegensatz zu Pink Sparrow blickt die TJS auf über 40 Jahre Geschichte. Im Jahr 1978 übernahmen Gernot Langes-Swarovski und Christian Schwemberger-Swarovski die Aircraft Innsbruck, aus der später die Tyrolean Jet Services ausgegliedert wurde. Letztere führte in erster Linie Geschäftsflüge durch, und das im Laufe der Zeit mit den unterschiedlichsten Flugzeugmodellen von Airbus bis King Air. Anfang 2022 kaufte Diana Langes das Unternehmen von Swarovski ab – und das mit einem großen Vorhaben: Ziel sollte es sein, die Flotte nachhaltiger machen, zu erweitern und somit vielen bestehenden Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz in der Flugindustrie am Standort Innsbruck zu garantieren. Mit der Übernahme der Pink Sparrow wurde ein wichtiger Schritt getan. Für die Zukunft soll eine weitere Flottenerweiterung auch mit größeren Flugzeugen erfolgen, ebenso wie Wachstum durch Operieren von Fremdflugzeugen – wobei man hier auf die jahrzehntelange Expertise der Tyrolean Jet Services zurückgreifen kann. Diana Langes sagt über diese Fusion: „Fliegen benötigt Planung, Umsicht, Vertrauen, Know-How und klassisches Servicedenken. Deswegen finde ich den Bereich Aviation so herausfordernd und spannend, und ich bin sehr stolz, meinen Teil dazu beizutragen. Vor allem wenn man sozusagen „Luftlinie“, also schnell und unmittelbar, sogar Leben retten kann, macht mich das umso glücklicher."

(red / TJS / Pink Sparrow)