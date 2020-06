Tyrol Air Ambulance fliegt ab sofort auch regulär COVID-19 Patienten

Das Tiroler Flugambulanzunternehmen Tyrol Air Ambulance ist nach eigenen Angaben ab sofort regulär einsatzbereit für den Transport von infektiösen Patienten und kann somit auch für den Transport von an COVID-19 erkrankten Patienten abgerufen werden. Bereits in der Vergangenheit waren derartige Sondertransporte nach entsprechender Vorlaufzeit durchgeführt worden.

Eine speziell von dem oberösterreichischen Unternehmen Air Ambulance Technology ( https://www.airambulancetechnology.com ) adaptierte Isolationseinheit kommt dafür an Bord der Ambulanzflugzeuge der Tyrol Air Ambulance zum Einsatz. Das Isolationssystem arbeitet mit Unterdruck, was eine vorteilhafte Reduktion der Keimlast bedeutet und auch das Risko einer Verkeimung der Umgebung minimiert.

Von Klein bis Groß, jeder kann in dieser Isolationskammer sicher transportiert werden, auch Intensivpatienten. In der Isolationseinheit können sogar auch Babies und Kleinkinder in dem von der Flugambulanz dafür eingesetzten Brutkasten sicher und ohne medizinische Abstriche überstellt werden.

„Mit der nunmehrigen Möglichkeit zum Transport von infektiösen Patienten sind wir gut für den Sommer gerüstet, nachdem nun die Reisebeschränkungen mehr und mehr zurückgenommen werden“, so Manfred Helldoppler, Geschäftsführer der Tyrol Air Ambulance. „Der Bedarf an Rückholungen von an COVID-19 erkrankten Personen wird mit dem steigenden Reisevolumen sehr wahrscheinlich steigen“, so Helldoppler weiter.

Tyrol Air Ambulance setzt für medizinisch bedingte Rückholungen eine Flotte von sieben Ambulanzjets ein und betreibt ein 24-Stunden Operations Control Center am Standort Innsbrucker Flughafen.

(red / TAA)