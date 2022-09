Wizz Air stationiert fünftes Flugzeug in Wien

Wizz Air kündigte heute die Stationierung eines fünften Flugzeuges an der Basis Wien und die Wachstumspläne für den österreichischen Markt an. Der neue Airbus A321neo wird ab Dezember 2022 die Flotte in Wien verstärken und die Aufnahme von drei neuen Strecken nach Madeira, Riad und Jeddah ermöglichen.



Derzeit bietet Wizz Air ihren Passagieren ein Netzwerk aus über 1.000 Routen zu mehr als 190 Destinationen in 52 Ländern an. Von der Basis Wien bietet Wizz Air aktuell 37 Destinationen in 24 Ländern an, darunter auch die beliebten Destinationen Reykjavik, Zakynthos und Rom. Mit der heutigen Ankündigung der Aufnahme von Madeira (Portugal), Riad und Jeddah (Saudi Arabien) in den Flugplan werden in Zukunft 40 Destinationen in 25 Ländern ab Österreich bedient. Ab Dezember 2022 werden die neuen Destinationen von Wien aus angeflogen. Das portugiesische Traumziel kann ab sofort gebucht werden.



Bei der Pressekonferenz in Wien sagte Robert Carey, President von Wizz Air: „Wir freuen uns sehr, heute die Stationierung einer fünften Maschine an der Basis Wien bekannt zu geben. Nach einem starken Reisesommer werden wir unseren Passagieren auch im Herbst mit vielen neuen Routen, wie beispielsweise Madeira, Riad und Jeddah günstige Reisen zu einzigartigen Destinationen ermöglichen. Wir erweitern unser Streckennetzwerk auch in Zukunft kontinuierlich und arbeiten bereits an einem umfangreichen Winterflugplan.“



Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG Julian Jäger betonte: „Die Aufstockung der Wizz Air-Basis in Wien ist starkes Zeichen für den Flughafen-Standort und wird den Passagieren künftig noch mehr Auswahl an Reisezielen bieten. Die starke Sommersaison hat gezeigt, dass die Entwicklung am Flughafen Wien sehr positiv ist. Diesen Schwung wollen wir gemeinsam mit Wizz Air in den Herbst und Winter mitnehmen."

