Lehrlingsprojekt: FACC Future Team unterstützt Familien aus der Region

Das Jahrgangsprojekt des FACC Future Teams hat bereits Tradition: Jedes Jahr zeigen die FACC Lehrlinge ihr Können im Rahmen eines gemeinsamen karitativen Projektes: Nachdem in den vergangenen Jahren u.a. ein Billardtisch, ein Dartautomat und eine Drohne gebaut wurden – jeweils in Leichtbauweise – entwarf das Team in diesem Jahr ein besonderes Projekt: einen Arcade Spielautomaten in Raketenform. Im Rahmen einer Tombola wurden in der Vorweihnachtszeit an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FACC für das begehrte Sammlerstück Lose verkauft und der Gewinner im Rahmen der Weihnachtsfeier gezogen. Insgesamt wurden bei der bereits 9. FACC Tombola an die Belegschaft Lose im Wert von 6.440 € verkauft – die FACC AG verdoppelte den gespendeten Betrag auf 12.880 €. Das Geld kommt Familien von FACC Mitarbeitern und Menschen aus der Region zugute, die im letzten Jahr einen schweren Schicksalsschlag erleiden mussten.



Der Arcade Spielautomat

Ein Team von 11 Lehrlingen benötigte für den hochwertigen Arcade-Spielautomaten in Raketenform rund 1.000 Arbeitsstunden. Alle Arbeitsschritte, von der Ideenfindung, Planung und Konstruktion bis zum Herstellen der Werkzeuge und der Produktion der Carbonelemente wurden selbst vorgenommen. Auch die Verwendung der Spenden wird von den Lehrlingen überlegt und festgelegt. Das spacige Design steht auch für den Erfolg der FACC im neuen Geschäftsbereich Space – letzten November wurde das Unternehmen von der ArianeGroup mit der Fertigung wichtiger Strukturbauteile für die Ariane 6 beauftragt. Die Außenhaut der „Lehrlingsrakete“ ist aus Carbon gefertigt – das auch im Weltall zum Einsatz kommt. Ebenfalls eingebaut ist eine beleuchtete Minibar zum Einkühlen von Getränken. Gewonnen hat den Automaten mit 256 installierten Spielen ein FACC Mitarbeiter aus St. Martin im Innkreis, der auf der FACC Weihnachtsfeier im Wortsinn das große Los gezogen hat.

