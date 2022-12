Leonardo 2022: FACC verleiht Teamaward für innovative Ideen

Der Leonardo ist eine Auszeichnung der FACC für besondere Innovationen, die im vergangenen Jahr umgesetzt wurden. In diesem Jahr wurde der Award bereits das siebte Mal vergeben. Der Sieg geht an ein besonderes Team – für ein Projekt, welches die FACC Fertigungstiefe erheblich erhöht und dabei die FACC unabhängiger von globalen Einflüssen macht.

Insgesamt 21 Teams aus allen Standorten der FACC reichten auch in diesem Jahr Projekte und Ideen ein, die wesentlich für den Wachstumskurs und die strategische Weiterentwicklung der FACC waren. Die Leonardo Jury wählte fünf Finalisten aus, die für das gesamte Unternehmen zukunftsweisend waren. Im Rahmen der FACC Weihnachtsfeier am vergangenen Samstag wurden alle fünf Finalisten vorgestellt und das Siegerteam bekanntgegeben. Die Bandbreite und auch die Qualität der Leonardo waren auch in diesem Jahr enorm und reichten von technischen Innovationen bis hin zu Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und neuen Arbeitsprozessen.

„Leonardo- Projekte sind Leitprojekte, die für die Innovationskraft der FACC-Crew stehen. Es sind die einzigartigen Ideen und Lösungen unseres gesamten Teams, die uns zu einem der Top Luftfahrtunternehmen weltweit machen und uns international mit Innovationen punkten lassen,“ unterstreicht CEO Robert Machtlinger den Stellenwert des Awards.

Leonardo 2022 geht an Projektteam zur I4.0 Fertigung von Metallkomponenten

Der Sieg des unternehmensintern begehrten Awards ging an das Projektteam „Vertical Integration Metal Machining“, das binnen kurzer Zeit die Fertigung von Aluminium-Komponenten aufstellte: Nachdem metallische Komponenten bislang über globale Zulieferer bezogen wurden, stellt die FACC diese nun selbst in Oberösterreich her – für das Unternehmen ein wichtiger strategischer Schritt, da man dadurch unabhängig von Zulieferern wird und eine höhere Preis- und Versorgungssicherheit erzielt. Insgesamt konnten die Kosten für die metallische Fertigung signifikant reduziert werden. Das Green Field Projekt „Vertical Integration“ basiert auf I4.0 Prozessen und erlaubt es, hochpräzise Luftfahrtkomponenten vollautomatisiert selbst herzustellen. Das Projektteam konnte in Rekordzeit das nötige Know-how aufbauen und schuf eine automatisierte Fertigungslinie für metallische Leichtbaukomponenten für die Luft- und Raumfahrt.

„Die steigenden Stückzahlen in unserer Produktion erfordern eine konsequente Weiterentwicklung unserer Herstellungsprozesse. Dabei kommen modernste Geräte und Verfahren zum Einsatz. Wir stellen so eine laufende Produktverbesserung, eine lückenlose Bauteilkontrolle und damit auch höchste Bauteilequalität sicher,“ ergänzt Projektleiter Stefan Ranzmaier.

Teamgeist als wesentliches Auswahlkriterium

Wesentlich für die Vergabe des Leonardo ist neben dem Mehrwert für das Unternehmen auch der Teamspirit. Das Punktesystem orientiert sich am FACC Wertekompass und wird in die Kategorien Wertschätzung, Erfolg, Leistung und Teamgeist gegliedert. Denn Erfolge lassen sich nur dann langfristig und nachhaltig im Unternehmen verankern, wenn sie gemeinsam entwickelt und auch gelebt werden.

(red / FACC)